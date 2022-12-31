كييف: آلاف الأوكرانيين يريدون الهروب من الخدمة العسكرية

منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا حاول آلاف الشباب الأوكرانيين الهرب من الخدمة العسكرية.

وقد أعلنت قوات حرس الحدود الأوكرانية اليوم الجمعة أنه تم القبض على ما يقرب من 12 ألف رجل وهم يحاولون عبور الحدود بشكل غير قانوني إلى الدول الغربية.

وأضافت أن 15 رجلا توفوا خلال عبورهم الحدود بشكل غير قانوني.

ووفقا للمعلومات تجمد رجلان حتى الموت في منطقة الكاربات وهما في طريقهما إلى رومانيا.

كما حاول الآلاف من الشباب التهرب من الخدمة العسكرية في روسيا أيضا.

فبعد التعبئة التي أعلنت في روسيا خلال سبتمبر الماضي، فر الآلاف إلى الخارج، وظهرت مناطق مستوطنات روسية صغيرة في بعض جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق.