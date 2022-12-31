مستشار رئيس الوزراء: الحكومة نفذت كل توصيات المؤتمر الاقتصادي

قالت الدكتورة جيهان صالح مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إن الحكومة نفذت توصيات "المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022"، الذي عقد في أكتوبر الماضي.

واستعرضت خلال لقائها ببرنامج "بصراحة" عبر فضائية قناة "الحياة"، مساء الجمعة، تنفيذ الحكومة توصيات المؤتمر بداية بقرار تحرير سعر الصرف، إلى جانب مشاركة القطاع الخاص من خلال إصدار وثيقة ملكية الدولة بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشارت إلى تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية، عقب انتهاء المؤتمر الاقتصادي مباشرة، كاشفة عن سعي الحكومة نحو التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية؛ لضم أكبر شريحة من المواطنين الفترة المقبلة، فضلا عن حسم قرض صندوق النقد الدولي؛ وهو ما تم إقراراه ودخوله حيز التنفيذ.

وفيما يتعلق "وثيقة سياسة ملكية الدولة، أكدت أن الهدف من إقرارها هو دفع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحة أن الحكومة حرصت على تهيئة المناخ الاستثماري الداعم للنمو بالاستثمار في تطوير البنية التحتية، ضمن خطة الدولة نحو تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي طرحتها الحكومة على صندوق النقد الدولي.

وأضافت أن دور الوثيقة هو توضيح رؤية الدولة اتجاه القطاع الخاص والمؤسسات الدولية والعالم الخارجي، إلى جانب الكشف عن توجه مصر الاقتصادي نحو توفير بيئة أعمال جاذبة للقطاع الخاص في شتى المجالات، دون مزاحمة أو منافسة أو تدخل من الشركات الحكومية.

وأشارت إلى استمرار طرح الوثيقة للحوار المجتمعي لمدة أربعة أشهر، فضلا عن عقد "40" ورشة عمل شارك بها نحو ألف شخص من المتخصصين في كافة القطاعات الصناعية والتعليمية والتجارية.