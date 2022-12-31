صحة مطروح: إصابة 3 أشخاص في انقلاب أتوبيس بمنطقة سملا على الطريق الساحلي

قال الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، إن ثلاثة أشخاص بينهم سيدتين، أصيبوا في حادث انقلاب أتوبيس، بمنطقة سملا على الطريق الدولي الساحلي.

وأوضح أن مستشفى مرسى مطروح العام، استقبل سيدتين إحداهما في العقد السابع من العمر، والأخرى في العقد الخامس وشاب في العقد الرابع، مصابين بكسور وردود وكدمات وسحجات، جراء انقلاب أتوبيس تابع لشركة غرب ووسط الدلتا، بالكيلو 65 شرق مدينة مرسى مطروح.

وأشار إلى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ميدانيا في مكان الحادث، ونقلهم بسيارات الإسعاف إلى قسم الطوارئ والاستقبال بمستشفى مرسى مطروح العام لتلقي باقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة.