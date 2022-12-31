الحضري: الشناوي حارس مصر الأول

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يرى عصام الحضري، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الأولمبي، أن محمد الشناوي حارس الأهلي، هو الأفضل حاليا في مصر، رغم الانتقادات التي يواجهها نتيجة تراجع مستواه.

وقال عصام الحضري في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «MBC MASR»: «الشناوي ما زال حارس مصر الأول، وينافسه محمد أبو جبل حارس البنك الأهلي، ومحمد عواد ومحمد صبحي ثنائي الزمالك».

وأضاف: «عواد يقدم موسما جيدا للغاية، وعليه أن يحافظ على مستواه، ولكن الشناوي في رأيي هو الأفضل».

وتابع: «أنصح مصطفى شوبير، بالخروج معارا عن الفريق الأحمر إلى أحد الأندية الجماهيرية، لإظهار قدراته وتحمل الضغوط».

وأتم: «ما زلت أنتمي للنادي الأهلي كمشجع رغم فشل محاولات الصلح مع إدارة القلعة الحمراء في فترات سابقة.. وعلاقتي كانت قوية بالبرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، ولا صحة لوجود خلافات بيننا».