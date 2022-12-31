بنزيما يسجل هدفين للريال في أول مباراة بعد المونديال

سجل النجم الفرنسي كريم بنزيما، هدفين لفريقه ريال مدريد أمام نظيره بلد الوليد في المباراة المقامة حاليًا، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني «الليجا».

وتشير النتيجة إلى تقدم فريق ريال مدريد بهدفين دون رد أمام نظيره بلد الوليد بعد مرور 85 دقيقة، في المباراة المقامة حاليًا على ملعب «نيوفو جوسي زورييلا»، في إطار الجولة الـ 15 من الدوري الإسباني.

وأحرز بنزيما هدف التقدم من ركلة جزاء عند الدقيقة 82 في مرمى فريق بلد الوليد، قبل أن يضيف الهدف الثاني بعد مرور 3 دقائق فقط.

يُذكر أن بنزيما غاب عن المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل انطلاق منافسات البطولة.