ضبط تاجر مخدرات محكوم عليه بـ15 سنة سجن في جنوب سيناء

ألقى قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن جنوب سيناء، القبض على تاجر مخدرات هارب من 15 سنة سجن بحوزته مواد مخدرة في جنوب سيناء.



وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن جنوب سيناء، تواجد محكوم عليه بالسجن 15 سنة في قضية "اتجار بالمواد المخدرة" بمسكنه بدائرة قسم شرطة أبو زنيمة.



وبتقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (7 كيلو لمخدر الهيدرو، وكمية من الحشيش والأفيون، وسلاح أبيض، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول).



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.