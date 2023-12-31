نشأت الديهي يعلق على واقعة القبض على 30 مسئولا بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية

أبدى الإعلامي نشأت الديهي، استياءه إزاء وقائع الفساد المتكررة داخل وزارة التموين بالآونة الأخيرة، وذلك على هامش إعلانه عن إلقاء هيئة الرقابة الإدارية القبض على 30 مسئولا بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين.

وأشار خلال تقديم برنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر شاشة «TEN» مساء السبت، إلى ضبط هيئة الرقابة الإدارية، الأربعاء الماضي؛ مجموعة جديدة بمنافذ مشروع جمعيتي عقب إحالة مجموعة أولى بداية ديسمبر الجاري، إضافة إلى مستشار الوزير للمتابعة والرقابة، قائلا: «مستشار الوزير لما يكون فاسد مصيبة ينفع اللي يراقب يبقى حرامي؟» حسب قوله.

واقترح من جانبه إلغاء وزارة التموين، موضحا أن التموين والإعلام وزارتا طوارئ لا يظهر دورهما سوى بأوقات الحرب، قائلا: «ما فائدة وزارة التموين نلغيها الوزارة، أمريكا ودول الغرب؛ ليس لديها وزارت للإعلام أو التموين؛ لأنها وزارات خاصة تتزامن مع أوقات الحروب فقط» على حد قوله.

وأوضح أن سلوكيات الاحتكار وارتفاع أسعار السلع بالأسواق؛ أزمة تتعلق في الأساس بغياب «الضمير»، معقبا: «أنا مستاء جدا كل شوية نكتشف حرامي»، مثمنا من جانبه دور الأجهزة الرقابية قائلا إنها «لا تدخر جهدا بقطع رقبة كل فاسد».