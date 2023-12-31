الأرصاد: استمرار تكوُّن الشبورة المائية الكثيفة طوال أيام الأسبوع

قالت الدكتورة منار غانم عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ طوال أيام الأسبوع الجاري تشهد تكوُّن الشبورة المائية الكثيفة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد» على قناة «ten»، اليوم الأحد، أن هذا الأمر يكون ملحوظا بشكل أكبر على المحافظات الشمالية، داعية للحذر منها.

وأشارت إلى أنه مع تقدم ساعات النهار تكون الأجواء مشمسة، ويسود طقس معتدل ودافئ تماما على أغلب المحافظات الشمالية من الوجه البحري للقاهرة الكبرى لشمال الصعيد.

ولفتت إلى أن الطقس يكون مائلا للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وذلك خلال فترة النهار.

وأفادت بأنه خلال فترة الليل، ومع غياب أشعة الشمس يسود انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وبخاصة في فترات الليل المتأخر والصباح الباكر، وتكون الأجواء من باردة إلى شديدة البرودة في معظم المحافظات.

ونوهت بأن هذا الأمر يسود في المحافظات التي لديها ظهير صحراوي بشكل كبير والمدن الجديدة، داعية لعدم الانخداع في تحسن الأجواء خلال فترات النهار.