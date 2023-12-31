وائل الدحدوح: ترشيحي لجائزة نقابة الصحفيين يخفف عنا الكثير من الآلام

أعرب الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، عن سعادته بترشيحه للحصول على جائزة «حرية الصحافة»، من نقابة الصحفيين المصرية، متوجهًا بالشكر إلى النقابة على هذا الترشيح.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «واحد من الناس»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد: «ترشيحي لجائزة من نقابة الصحفيين المصريين من الأمور المشرقة في غمرة المأساة، وأشكر كل الزملاء على تلك الوقفة وهذا الترشيح، لأنه يعد وسام شرف بالنسبة لنا».

وأكمل: «أكيد نحن نبذل قصارى الجهد ولا ننتظر أية جوائز ولا يكون في بالنا أو خلدنا أي متسع من الوقت للتفكير في الأمر، لكن بما أن الزملاء في نقابة الصحفيين المصرية رشحونا لتلك الجائزة، فهي محل ترحيب وفخر، وهي من الأمور التي تثلج الصدور وتشعرنا بالسعادة».

واستطرد: «هذا الترشيح يشعرنا أن ما نقدمه مقدرًا بالنسبة للمواطنين المصريين والعرب وعلى المستوى العالمي، ويخفف عنا الكثير من الآلام والأوجاع والتعب والسهر الذي نكابده ونتجرعه».

ونوه بأن «الترشيح يحمله في ذات الوقت المزيد من المسئولية بوجوب الاستمرار في العمل، رغم أنه مكلف»، مختتمًا: «لكننا قررنا الاستمرار في حمل تلك الرسالة الإنسانية النبيلة وأداء الواجب المهني مهما كانت الأوجاع والآلام، إن شاء الله تسمح الظروف ونراكم في ظروف أفضل، وتتوقف تلك الحرب المجنونة وقد انقشعت الغمة إلى غير رجعة».

ورشح مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية، الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، للحصول على جائزة «حرية الصحافة»، التي تقدمها النقابة هذا العام كرمز لصمود الصحفيين الفلسطينيين، في وجه العدوان الصهيوني الغاشم، وآلة حربه الوحشية.

ويأتي الترشيح تكريمًا لشهداء الصحافة الفلسطينية، الذين دفعوا حياتهم ثمنًا لنقل الحقيقة، وفضح جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، الذين فضحوا بصمودهم الرواية الصهيونية الزائفة، وأكاذيب الإعلام الغربي، وانتصروا للحقيقة.