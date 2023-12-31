تعرض قناة "CBC"، في الثانية والنصف من ظهر اليوم الأحد، فيلمًا وثائقيًا بعنوان "الحماية الاجتماعية .. تسع سنوات من التحديات والانجازات" عن قصة وطن يرى أن المواطن المصري هو البوصلة الأساسية لكل جهد أو خطة أو استراتيجية.

يوثق الفيلم جهود الدولة المصرية التنموية، خلال الـ 9 سنوات الماضية، بتوفير بيئة ملائمة ليحيا المواطن حياة كريمة، وكان العمل متواصلًا بشكل متواز على بناء الإنسان المصري وتوفير الحماية الاجتماعية له، وتمكينه تنمويًا واجتماعيًا وقياديًا.

يروي ضيوف الفيلم كيف شهد القطاع الاجتماعي أحد أهم القطاعات التي تمس حياة المواطن المصري بصورة مباشرة، تطويرا لبرامج تناسب كافة الشرائح الاجتماعية، أبرزها برامج حياة كريمة وتكافل وكرامة، وكيف عززت آليات عمل البرامج الاجتماعية على رعاية المواطن المصري بمختلف الفئات المجتمعية.