 بعد وفاة شريكهم .. تجديد حبس متهمين بتهمة محاولة سرقة محول كهرباء ببدر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بعد وفاة شريكهم .. تجديد حبس متهمين بتهمة محاولة سرقة محول كهرباء ببدر

نهاد القادوم
نشر في: الأحد 31 ديسمبر 2023 - 12:08 م | آخر تحديث: الأحد 31 ديسمبر 2023 - 12:08 م
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس عاطلين متهمين بسرقة محول كهرباء بدائرة قسم شرطة السلام 15 يوما علي ذمة التحقيق.

البداية عندما تلقى قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحدى المستشفيات باستقبالها سائق "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم، توفى إثر إدعاء سقوط ماء مغلى عليه بذات العنوان.

وبالإنتقال وسؤال زوجته (ربة منزل – مقيمة بذات العنوان) أقرت أنه حال عمله كبائع متجول على بوفيه مشروبات ساخنة بدائرة قسم شرطة الشروق سقطت عليه غلاية مياه ساخنة نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها والتى أودت بحياته.

وبالفحص تبين عدم صحة أقوال زوجة المتوفى وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه حال قيام المتوفى بالشروع فى سرقة محول كهربائى بمصنع كائن بدائرة قسم شرطة بدر ويرافقه شخصان "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة القسم، تعرض لصعق كهربائى مما أدى إلى إصابته المنوه عنها.

وأمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهما، إعترفا بالإشتراك مع المتوفى بالشروع فى سرقة محول كهربائى بالمصنع المُشار إليه، مما أدى إلى حدوث إصابته بحروق وصعق كهربائى حال شروعه فى السرقة.

كما أمكن ضبط حقيبة تحتوى على الأدوات المستخدمة فى محاولة سرقة التيار الكهربائى من المصنع "خاصة بالمتهمين"وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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