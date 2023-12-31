معاقبة تشكيل عصابي بالسجن 3 سنوات لشروعهم في قتل أجنبيين داخل شقتهما بقصر النيل

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، بمعاقبة تشكيل عصابى بالسجن 3 سنوات؛ لاتهامهم بالشروع فى قتل أجنبيين داخل شقتهما بقصر النيل بهدف سرقتهما.

وكشف أمر الإحالة شروع 4 متهمين في قتل شخصين لسرقتهما، وأنهم أعدوا في سبيل ذلك خطه، وأثناء التنفيذ أحضروا أسلحة بيضاء، واعتدوا عليهما بإصابات بالغة.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم الشروع في القتل وحيازة أسلحة بيضاء، واقتحام شقة سكنية، وتبين من تقرير الطب الشرعي، إصابة المجني عليهما بجروح قطعية وطعنية بالجسم، بسلاح أبيض من المرجح أنه سكين.

وبسؤال المجني عليهما أقرا بحضور 3 أشخاص غير معلومين لديهما، من بينهم سيدة، حيث قاموا بإيهامهما بأنهم جامعى قمامة، وتعدوا عليهما بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزة أحدهم وسرقة "مبلغ مالى – 2 هات ف محمول"، ولاذوا بالفرار.

وجاء في التحقيقات أن المتهمين سيدة و4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، مقيمين بنطاق محافظتى "القاهرة والقليوبية، وأقرت المتهمة الأولى بتعرفها على المجنى عليهما أثناء قيامها بتوفير شقة للإيجار لهما "محل البلاغ "، واتفقت مع أحد المتهمين على سرقتهما عقب تخديرهما حال تواجدها بالشقة صحبتهما، وقامت بتسليمه مفتاحي الشقة ومصعد العقار، إلا أنها لم تستطيع تنفيذ ذلك وانصرفت؛ فاتفق الأخير مع باقى المتهمين على سرقتهما وأن يقتصر دوره على المراقبة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين حضروا إلى العقار يوم الواقعة، وصعدوا إلى الشقة، ومن ثم قاموا بالطرق على الباب وطلبوا الدخول بإدعاء أنهم جامعي قمامه، وحاولوا توثيق المجنى عليهما، إلا أنهما قاوما فتعدوا عليهما بالضرب باستخدام 2 سلاح أبيض "سكين" تحصلوا عليها من مطبخ الشقة، وأحدثوا إصابتهما المنوه عنها واستولوا على المسروقات.