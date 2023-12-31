قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن اختراع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، هي نتاج للعقل البشري؛ من أجل إفادة الإنسان.

وأوضح خلال حوار خاص له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء السبت، أن مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة لإفادة الإنسان، ولكن ما يحدث الآن هو إساءة لاستخدامها، بصورة متعددة، مشبها إياها بالسوق الكبير الذي يعرض بضائع جيدة وأخرى سيئة، وبالتالي يجب اختيار الأفكار الجيدة المفيدة منه، وعدم الانسياق وراء الأشياء الموجودة التي قد تضر الإنسان.

ولفت إلى أهمية تقنين الوقت الذي يقضيه الأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي، ولابد من الاعتدال في هذا الأمر وهو شيء مطلوب بشكل كبير، مؤكدا أن ساعة واحدة يوميا كافية، حتى يتسنى للشخص الاستفادة من باقي يومه في أشياء أخرى مهمة في حياته.

وأشار إلى أن من سلبيات مواقع التواصل الاجتماعي، البرود في المشاعر والتلقائية، معقبا: «السوشيال ميديا أصابت الإنسان في مقتل، وكما قال علماء الاجتماع منذ اختراع الموبايل انتهى عصر الإنسانية، وهذا شيء خطير جدا».