الرئيس الصيني يتعهد بتعزيز التعافي الاقتصادي بعد عام صعب

تعهد الرئيس الصيني شيء جين بينج بتعزيز الزخم الاقتصادي وتوفير فرص العمل، معترفا بأن بعض الشركات والمواطنين مروا بعام صعب في 2023، وذلك في اعتراف نادر بأن البلاد تواجه صعوبات.



وشاد بإنجازات الصين في رسالته بمناسبة العام الجديد، مشيرًا إلى أن "بعض الشركات واجهت وقتا صعبا"، مضيفًا: "بعض المواطنين واجهوا صعوبة في العثور على فرص عمل وتلبية الاحتياجات الأساسية" في العام الماضي.



وقال شي، في الخطاب الذي بثه التليفزيون اليوم الأحد: "سوف ندعم ونعزز زخم التعافي الاقتصادي ونعمل من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستقرة وطويلة المدى".



وأضاف الرئيس الصيني، أن هدف الحكومة يكمن في "تحقيق حياة أفضل للمواطنين- يجب رعاية أطفالنا بصورة طيبة ومنحهم تعليما جيدا، يجب أن يحصل شبابنا على الفرص لمتابعة حياتهم المهنية وتحقيق النجاح، كما يتعين أن يحظى كبار السن بالوصول إلى الخدمات الطبية ورعاية المسنين".



وفي خطابه، كرر شي، قوله إن الصين سوف "تتوحد مجددا بالتأكيد" في إشارة إلى تايوان، التي انفصلت عن البر الرئيسي في عام 1949 في نهاية الحرب الأهلية، إلا أن بكين لا تزال تعتبرها جزءا من أراضيها.



وقال شي إنه "يتعين على كل الصينيين على جانبي مضيق تايوان أن يربطهم إحساس مشترك بالهدف ويشتركون في مجد تجديد شباب الأمة الصينية".