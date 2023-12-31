البابا تواضروس: الشخص الملحد لم يتشبع ببيئة حب من أسرته

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الفرد الذي يلجأ للإلحاد، لم يجد بيئة حب يتشبع بها داخل أسرته.

وأضاف خلال حوار خاص له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء السبت، أن طاقة الحب التي منحها الله لقلب الإنسان، هي التي تحميه وتحفظه وتعينه على فهم الدنيا من حوله، موضحا أن من يعرف الحب يفهم الحياة وكيانه وأسباب وجوده.

ولفت إلى أن غياب طاقة الحب عن الإنسان تجعله شخصا تائها ومشتتا، وتتسبب في ضعف أشياء كثيرة لديه، مشددا على أن نشأة الفرد بين أب وأم يحبونه ستجعل منه شخص محبوب ممن حوله، وبالتالي معادلة المحب والمحبوب تبدأ من داخل الأسرة.

وناشد كل بيت مصري بأن يكون مليئا بالحب، ويكون قادرا على التعبير عن حبه لأبنائهم، خاصة وأن الأشياء النفسية مهمة جدا للفرد، منوها بأن خروجا أو ابتعاد فرد عن معتقداته يلام فيها مجتمعه الصغيرة (الأسرة) أولا، ولكن يجب عليهم عدم إظهار لغة التهديد أو الاعتراض الشديد، أو توجيه كلام قاس له، وإنما تركه لربه يثبت أو لا يثبت.