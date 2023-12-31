محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لتوصيل المرافق إلى مشروع مساكن الجلاء

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عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، اجتماعاً لمتابعة الوقف التنفيذي لأعمال توصيل المرافق إلى مشروع مساكن الجلاء ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات وذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية.

وأكد المحافظ علي ضرورة تضافر جهود جميع القطاعات لسرعة الانتهاء من كافة أعمال المرافق بالمشروع؛ تمهيدا لافتتاحه قريبا.

وذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر بتطوير عواصم المحافظات من خلال تطوير المناطق غير المخططة، وإعادة بناء المساكن والعمائر القديمة؛ لتوفير حياه كريمه للمواطنين، بالتزامن مع تنفيذ مبادرة حياة كريمة بالريف المصري.

وقال إن مشروع تطوير مساكن الجلاء هو هدية الرئيس السيسي لأهالينا أبناء مدينة المنصورة؛ لتوفير سكن كريم لهم، وحياة كريمة تليق بأبناء الدولة المصرية في ظل بناء الجمهورية الجديدة.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال توصيل التيار الكهربائي إلى جميع العمارات السكنية داخل المشروع؛ تمهيداً لافتتاح المشروع وتسليم الوحدات السكنية للمواطنين.

وطالب بزيادة المسطحات الخضراء داخل المشروع وإنشاء ملاعب ومناطق ترفيهية؛ لخلق متنفس ترفيهي للمواطنين المقيمين في هذه العمائر بعد تسليمها.

جدير بالذكر أن مشروع مساكن الجلاء يتم تنفيذه ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات والذي يتم تمويله من صندوق التنمية الحضارية وهو عبارة عن إنشاء وحدات سكنية حيث يتم انشاء 7 ابراج سكنيه بعدد 704 وحده سكنية و58 محلا تجاريا وحضانة ووحدة صحية، بالإضافة إلى إنشاء وحدات سكنية على أرض حي شرق المنصوره وتشمل إنشاء 11 برجا سكنيا بعدد 658 وحدة سكنية و88 شقة إداري و22 محلا تجاريا.