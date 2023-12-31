الفلبين: إصابة 8 أشخاص آخرين جراء المفرقعات النارية

ذكرت وزارة الصحة الفلبينية عشية رأس العام الجديد أن ثمانية أشخاص آخرين، من بينهم طفل، خضع لإجراء عملية بتر، أصيبوا جراء المفرقعات النارية.



والأفراد الثمانية جميعهم ذكور، تتراوح أعمارهم ما بين أربعة و37 عاما وأصيب معظمهم بجروح في المنزل وفي الشوارع، حسب صحيفة "ذا ستار" الفلبينية اليوم الأحد.



وتابعت الوزارة أن طفلا (4 سنوات) من منطقة "لوزون الوسطى"، فقد جميع أصابع يده اليمنى الخمسة وتعرض لإصابات في الرقبة، بعد أن أشعل "قنبلة سهام" وهي مفرقعة نارية محظورة في المنزل.



وتابعت الوزارة أنها تشعر بقلق بالغ، إزاء كيفية وصول هذه الألعاب النارية القاتلة والمحظورة إلى أيدي الأطفال" وحثت الشرطة على تكثيف جهودها للقضاء على بيع المفرقعات النارية المحظورة.



وسجلت الوزارة 115 حالة إصابة مرتبطة بالمفرقعات النارية حتى اليوم الأحد.