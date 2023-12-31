البابا تواضروس: التعليم قادر على تغيير وجه الحياة ورفع مكانة مصر وقيمتها

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الأسرة القوية من الناحية الأخلاقية والتربية والمبادئ، وليست في الإمكانات المادية، تساهم في تنشئة أجيال قوية وجيدة من نواحي متعددة.

وأوضح خلال حوار خاص له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء السبت، أن الأسرة المصرية تعرضت لبعض التفكيك خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن هذا الأمر خطير للغاية ويؤثر على المجتمع كله.

ولفت إلى أن منظومة التعليم في مصر تحتاج إلى عمل كثير وجهود أكبر، معربا عن أمله في رؤية التعليم المصري يضاهي أنظمة التعليم في أرقى دول العالم، واستشهد بالنموذج الفنلندي الذي يعتبر التعليم متعة كبيرة.

وأكد أن مجال التعليم قادر على تغيير وجه الحياة ورفع مكانة مصر وقيمتها بين الدول، معتبرا أن مدرس المرحلة الابتدائية هو أهم شخص في مصر، ولا بد من اختياره بعناية فائقة، انطلاقا من دوره الكبير والمؤثر في تشكيل وبناء شخصية الأطفال المصريين.

وشدد على أنه مثلما يجري اختيار رجل الشرطة والجيش والقضاء والإعلام، يجب اختيار المعلم بدقة، لأنه ليس كل شخص يصلح لمهنة التعليم أو أن يكون قدوة للأجيال القادمة .