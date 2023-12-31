إنقاذ أكثر من 100 شخص انفصل بهم طوف جليدي عن شاطئ بحيرة شمال ولاية مينيسوتا الأمريكية

أعلنت السلطات الأمريكية، إنقاذ أكثر من 100 شخص كانوا فوق طوف جليدي انفصل عن شاطئ بحيرة "أبر ريد" شمال ولاية مينيسوتا الأمريكية مساء أمس الأول الجمعة.

وقال مكتب الشرطة في مقاطعة بلترامي، في بيان صحفي، نشر اليوم الأحد، إن القطعة الجليدية انفصلت عن الجليد الرئيسي في منطقة صيد على الشاطئ الجنوبي الشرقي لبحيرة أبر ريد.

وأضاف المكتب، أنه تم إرسال طواقم الطوارئ في مهمة إنقاذ.

وقبل وصول مهمة الإنقاذ إلى موقع الحادث، حاول المارة إنقاذ الأشخاص الموجودين على الجليد باستخدام زورق، وباءت محاولتهم بالفشل حيث سقط أربعة أفراد في المياه المفتوحة، وقد تم إعادتهم إلى طوف الجليد.

وأكد مدير مكتب الشرطة في مقاطعة بلترامي جيسون ريجز، إنقاذ أول أربعة أشخاص نحو الساعة 6:40 مساء.

وبحلول الساعة 7:37 مساء، أعلن المسؤولون، أن جميع الأفراد البالغ عددهم 122 فردا الذين كانوا على الطوف الجليدي قد تم نقلهم إلى بر الأمان.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وأصدرت إدارة الموارد الطبيعية في ولاية مينيسوتا يوم الخميس الماضي تحذيرات للسكان من أن ظروف الجليد في جميع أنحاء الولاية تغيرت بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة.

وقالت الإدارة، في رسالة عبر فيسبوك، إنه على الرغم من أن درجات الحرارة بدأت في الانخفاض، ستظل ظروف الجليد سيئة حتى تكون هناك سلسلة من الأيام الباردة لتشكيل جليد جديد وشفاف.