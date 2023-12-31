ضبط منشطات محظور تداولها بحوزة شخص في الإسكندرية

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تمكنت شرطة الآداب، من ضبط عبوات منشطات محظور تداولها بحوزة شخص في الإسكندرية بقصد الترويج والاتجار.



وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يقوم القائم عليها بالترويج لبيع الأدوية والمنشطات المحظور تداولها "مجهولة المصدر" مقابل مبالغ مالية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد القائم على ارتكاب ذلك النشاط الآثم (أحد الأشخاص، مقيم بالجيزة).

وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة المنشية بمديرية أمن الإسكندرية، وبحوزته (كمية كبيرة من عبوات المنشطات التي يتم ترويجها).

وبمواجهته أقر بقيامه بالاتجار بالأدوية والمنشطات مجهولة المصدر والمحظور تداولها والترويج لها مقابل مبالغ مالية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج الأدوية والمنشطات المحظور تداولها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.