حملة ليلية لإيقاف بناء بمنطقة الكيلو 10 في مرسى مطروح

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وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالمتابعة المستمرة لجهود منع التعدى على أراضى الدولة بجميع انحاء المحافظة ومنع البناء في المهد

وأكد استمرار حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة بنطاق المحافظة، وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم، لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملًا.

وأشار محافظ مطروح إلى أنه بالتعاون بين جميع الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية، ومديرية الأمن، وكافة الجهات المعنية، يتم متابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة.

وقال العميد عمرو عبدالمجيد، رئيس مدينة مرسي مطروح، تم تنفيذ توجيهات المحافظ بتنفيذ حملة إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بمنطقة الكيلو 10 شرق المدينة منتصف ليلة أمس، وتم الدفع بأفراد إدارة تحسين البيئة وبالتنسيق مع شرطة المرافق وتم التحفظ على معدات البناء بعدد 2 لودر و2 خلاطة خراسانية بقيادة نواب رئيس مدينة مرسي مطروح.