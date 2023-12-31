الحوثي: القوات الأمريكية اعتدت على 3 زوارق وقتلت 10 أفراد

أصدرت القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين مساء يوم الأحد، بيانا جديدا كشفت من خلاله آخر التطورات في البحر الأحمر.

وقالت القوات: "بينما كانت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية تمارس مهامها الاعتيادية الرسمية في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية الملاحة البحرية إضافة إلى أداء واجبها الإنسانيِ والأخلاقيِ الذي أعلنه اليمن في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة من المرور عبر البحر الأحمر تضامنا وإسنادا للشعب الفلسطيني، أقدمت قوات العدو الأمريكي على الاعتداء على ثلاثة زوارق تابعة للقواتِ البحرية اليمنية ما أدى إلى استشهاد وفقدان عشرة أفراد من منتسبي القوات البحرية".

وأضافت في البيان: "القوات المسلحة اليمنية وهي تزف في خضم معركة الإسناد لـ"طوفان الأقصى" هؤلاء الشهداء من أجل فلسطين، تؤكد أن العدو الأمريكي يتحمل تبعات هذه الجريمة وتداعياتها وأن تحركاته العسكرية في البحر الأحمر لحماية السفن الإسرائيلية لن تمنع اليمن من تأدية واجبه الديني والأخلاقي والإنساني دعما ونصرة للمظلومين في فلسطين وغزة".

ودعت في بيانها بقية الدول عدم الانخراطِ في المسلك الأمريكي الخطير لما سينتج عنه من تداعيات سلبية قد تؤثر تداعياتها على الجميع.