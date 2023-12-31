فتح: حماس ستحتفظ بالسلطة في غزة حتى لو بقي لديها 3 سكاكين مطبخ

قال المتحدث باسم حركة فتح جمال نزال، إن المقاومة موجودة في الضفة الغربية كما توجد مقاومة في قطاع غزة.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر: "المقاومة في الضفة الغربية قوية بطرق مختلفة وفعالة أكثر، وهي متعددة الأشكال والأساليب بفعالية قصوى".

وأوضح أن الضفة الغربية مثّلت طوال الوقت، الساحة الرئيسية والوحيدة للمقاومة من قبل كورونا وما بعدها.

وأشار إلى أن حماس ستبقى في غزة، متابعا: «حماس ستحتفظ بالسلطة في غزة حتى لو بقي لديها 3 سكاكين مطبخ».

ولفت إلى أنه لا يوجد أحد في حركة فتح، يرغب في منافسة حماس على السلطة في غزة لا على ظهر دبابة إسرائيلية أو غيرها.

وأشار إلى أنهم يبحثون أطر مصالحة فلسطينية ارتكازا على برنامج منظمة التحرير الفلسطينية وتحت مظلة الرئيس محمود عباس أبو مازن.

ورجّح أن آفاق المصالحة الفلسطينية بعد الحرب على غزة ستكون أفضل حالا مما قبل، مؤكدا أن حركة فتح تتطلع إلى هذا الأمر.



