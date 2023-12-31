الأمن الوطني العراقي يعلن القبض على 14 مسلحا أجنبيا خططوا لتنفيذ هجمات داخل البلاد

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، مساء اليوم الأحد، عن «الإطاحة بـ14 إرهابياً وانتحارياً أجنبياً جرى تجنيدهم خارج العراق لتخطيط هجمات داخل البلاد».

وأصدر الجهاز إيجازاً استعرض فيه أبرز المنجزات والعمليات النوعية خلال عام 2023، وكذلك الإعلان عن عملية نوعية أسفرت عن الإطاحة بشبكة من الانتحاريين الأجانب.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام عراقية، أعلن الجهاز عن استحداث تشكيلٍ في الجهاز يتولى التحقيق الموازي في الجرائم المالية.

وفي وقت سابق، قال رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، إن الالتزام بالدستور وتجاوز حقبة التفرد بالحكم هي الأساس لتحقيق الرفاه.

وأضاف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): «نُبارك لجميع أبناء شعبنا بحلول السنة الجديدة ونتمنى أن تكون سنة حافلة بالإنجازات بعدما اختتمنا سنة 2023 بإجراء الانتخابات المحلية بنجاح، وهو ما يدفع للعمل نحو مزيد من التعاون لترسيخ الأمن والاستقرار من أجل توفير المناخ المناسب لتقديم الخدمات وتطوير الاقتصاد وجذب الاستثمارات بعدما تحقق من انتصارات كبيرة على الإرهاب».

وأكد أن «الالتزام بالدستور ودولة المؤسسات وتجاوز حقبة التفرد بالحكم ستكون الأساس المتين لتحقيق الرفاه والسلام للشعب، وتمكين العراق من ممارسة دوره اللائق به في المجتمع الدولي».

وأكمل: «نجدد دعواتنا وأمنياتنا بإنهاء كل أشكال العنف والصراعات في المنطقة والعالم، وتمنياتنا وسعينا دائماً من أجل انتهاء محنة ومعاناة المواطنين الفلسطينيين في غزة حتى ينال الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة».