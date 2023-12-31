البابا تواضروس: على الكبار محاولة فهم واحتواء الأجيال الصغيرة والحالية

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن هناك فجوات كبيرة وواسعة للغاية بين الأجيال، بسبب التطور التكنولوجي، والأحداث الكبيرة وظهور حركات الإرهاب على مستوى العالم.

وأوضح خلال حوار خاص له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء السبت، أن الجيل الجديد نشأ في بيئة مختلفة تماما عن الفترة السابقة، بالإضافة إلى قلة استخدام الورق، واللجوء إلى استخدام الإنترنت.

ولفت إلى أهمية ترك الأسرة مساحة من الحرية لأبنائهم وخوض التجربة، ومحاولة فهمهم واحتواء الأجيال الصغيرة والحالية، مؤكدا أن أغلى هدية يمكن أن يقدمها الأب والأم هي الوقت، لأنه عطية لا يمكن تعويضها ومن الممكن يفتقد فيها الأبناء لدور آبائهم وأمهاتهم، وبالتالي لا بد من الاعتناء بالأبناء كثيرا.

وأشار إلى أن الله- عز وجل- سيحاسب كل أسرة على أبنائها، مشددا على ارتكاب الأخطاء من قبل الإنسان واردا، ولكن الخطأ أو التقصير في التربية أكبر لأنها يسلم من جيل لجيل.

وشدد على أهمية التوازن في توزيع الوقت والجهد فيما يتعلق بتربية الأبناء، وتوفير مطالبهم واحتياجاتهم الحياتية، موجها نصيحته لكل أب وأم «احسبوها صح عشان أولادكم ولا تهدروا وقتكم حتى لا تهدر قيم الأسرة».