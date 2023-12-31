الموافقة على ترخيص 102 سيارة أجرة ميكروباص في مدينة الحمام بمطروح

قال المهندس محمد القط، المدير التنفيذي لمشروع المواقف الموحدة بالمحافظة، إنه تم فتح الموافقة على ترخيص 102 سيارة أجرة "ميكروباص" جديدة بمركز ومدينة الحمام؛ للعمل على بعض الخطوط الداخلية لدعم حركة المواصلات العامة، ولتغطية زيادة الكثافة السكانية لهذه المناطق، وذلك على النحو المبين كالتالي، 15 سيارة أجرة بإجمالي 45 سيارة لكل من خطوط "الحمام، الضبعة، الحمام، العلمين، الحمام، ساحل العميد"، و20 سيارة أجرة بخط الحمام، والبوابة.

كما تم استحداث خطوط جديدة وحصر احتياجاتها من سيارات الأجرة للتيسير على المواطنين وهي خطوط الحمام، الرويسات بـ5 سيارات، الحمام، المغرة الريف المصري بـ10 سيارات، وخط الحمام، تجمع أولاد جبريل بـ5 سيارات، وخط الحمام، تجمع أبو هيسة بـ5 سيارات، وخط البنجر، تجمع أولاد شعراوي بـ 4 سيارات، وخط البنجر، تجمع أولاد سعداوي بـ 4سيارات، وخط البنجر، تجمع بحياز بـ 4 سيارات؛ ليصل إجمالي عدد السيارات المراد ترخيصها 102 سيارة.

من ناحية أخرى، أوضح المدير التنفيذي لمشروع المواقف الموحدة بالمحافظة أنه تمت الموافقة على زيادة أعداد سيارات الأجرة العاملة على خط سير مطروح - سيوة لـ 10 سيارات موديل حديث؛ وذلك لتوفير سيارات تخدم المواطنين من مطروح إلى سيوة والعكس.