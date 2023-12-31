فتح: إسرائيل تعتبر وجود السلطة الفلسطينية بغزة تهديد وجودي لها

قال المتحدث باسم حركة فتح جمال نزال، إن إسرائيل تعتبر وجود السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة مصدر تهديد وجودي بالنسبة لها.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة «الجزيرة مباشر»، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه يعمل على حماية المستوطنين في الضفة الغربية عبر التضييق على الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أنّ نتنياهو قال إنه ينظر إلى غزة ما بعد حركة حماس ألا يكون بها ما يهدد أمن إسرائيل، معتبرا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يقصد بذلك السلطة الفلسطينية.

ولفت متحدث فتح، إلى أن الاحتلال يعمل على التضييق على السلطة أمنيا وسياسيا واقتصاديا.

يُشار إلى أنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يمثل إنهاء سيطرة حركة حماس على القطاع أحد الأهداف التي حدَّدها جيش الاحتلال لهذه الحرب.

ودائما ما يكرر نتنياهو أن أهداف الحرب على غزة، هي القضاء على حركة حماس سواء على صعيد العمل المقاوِم أو إدارتها لغزة، وكذلك العمل على إعادة المحتجزين والأسرى، وما يسميه ضمان عدم وجود أي تهديد من غزة لإسرائيل في أعقاب عملية طوفان الأقصى.