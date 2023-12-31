أعربت الفنانة هالة فاخر، عن سعادتها البالغة بتجربة المشاركة مع المخرج رامي إمام في فيلم «أبو نسب»، قائلة: «العمل معه شرف لأي فنان، وأنا تشرفت أني اشتغلت مع الزعيم ثم محمد إمام وأخيرا شقيقه رامي».

وأشارت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «90 دقيقة» المذاع عبر شاشة «المحور» مساء السبت، إلى تحلي شخصية الفنان الشاب محمد أمام بالتواضع المتناهي والأخلاق الراقية، معقبة: «فنان متكامل بمعنى الكلمة سواء على مستوى أخلاقه أو تعامله مع زملائه».

ووجهت التحية إلى الفنان القدير ماجد الكدواني، قائلة: «العمل معه كان ممتعا وتعلمت منه الكثير»، مضيفة أن النجاح الذي حققه فيلم «أبو نسب» يعد بمثابة انفراجة جديدة لانطلاقة السينما خلال المرحلة المقبلة.

وتصدر «أبو نسب» المركز الأول في شباك تذاكر أفلام رأس السنة حيث وصل إجمالي إيراداته إلى 12 مليونا و 563 ألف جنيه.

ويشارك في الفيلم الفنانون محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي.