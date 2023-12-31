قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن الأسعار الحالية لسلعة الأرز لم تختلف عن العام الماضي، مشيرا إلى توافر الأرز بالأسواق بأسعار تتراوح بين 31 إلى 32 جنيها.

ولفت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «90 دقيقة» المذاع عبر شاشة «المحور» مساء السبت، إلى تراجع متوسط أسعار الأرز الشعير بين 17 ألفا جنيه إلى 18 ألفا قياسا بمستويات 21 ألفا العام الماضي.

ونوه أن أسعار الأرز الشعير تشهد استقرارا تاما بالأسواق هذا إلى جانب توافر الأرز الأبيض بكميات وفيرة، مشيرا إلى تدوين السعر وفئة الكسر على السلعة فئة الكيلو جرام وكذلك الـ 5 كيلوات.

وأضاف أن الأسعار الحالية تعد مناسبة قياسا بتكلفة الإنتاج، قائلا: «الأرز اليوم هو السلعة الوحيدة المستقرة»، لافتا إلى معاناة مضارب الأرز من انخفاض الطلب والتوجه نحو العمل بنظام الوردية الواحدة بدلا من ثلاث ورديات كما بالسابق.