وكيل تعليم الغربية يكرم ميسري ريادة الأعمال بمدرسة الشين الصناعية بقطور

كرم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الأحد، ميسري ريادة الأعمال بمدرسة الشين الصناعية بإدارة قطور التعليمية، بحضور أحمد شلبي، مدير عام التعليم الفني، وأعضاء المكتب الميداني لمشروع قوى عاملة مصر، الدكتور وائل السعيد، وبسمة السبكي، وذلك لمبادرتها الرائدة على مستوى الجمهورية في دوري الفصول لريادة الأعمال بالتعاون مع مشروع قوى عاملة مصر.

وكرم وكيل الوزارة كل من بهية الخواجة، مسئول ريادة الأعمال والابتكار بالغربية، وعوض زعيمة، مدير مدرسة الشين الصناعية بنات، وتامر مازن، مدير الوحدة المدرسية، وميسري ريادة الأعمال والابتكار بالمدرسة، وشريف محمد، وهويدا السعيد، وحامد شعبان، ونجاح أبو العز، وأميرة السيد.

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لمحمد حسين، مدير عام إدارة قطور التعليمية؛ لتميز مدرسة الشين الصناعية، والمبادرة المتميزة في دوري الفصول على مستوى الجمهورية، متمنيا لهم التوفيق والتقدم.