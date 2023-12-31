هيئة الإغاثة التقنية الألمانية تتوقع زيادة مهامها الخارجية في الأعوام المقبلة

تتوقع هيئة الإغاثة التقنية الألمانية (تي إتش دبليو)، زيادة عدد مهامها الخارجية في الأعوام المقبلة.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قالت الرئيسة الجديدة للهيئة زابينه لاكنر: "نعد أنفسنا لمهام أقوى وربما أطول أمدا. هناك اتجاه متصاعد".

يذكر أن أطقم بالهيئة قدمت المساعدة على سبيل المثال في الزلزال العنيف الذي وقع في تركيا في فبراير والفيضانات التي وقعت في سلوفينيا في الصيف الماضي.

وأفادت لاكنر، بأن نقل المساعدات العينية في حرب أوكرانيا تعد من ضمن المهام اللوجستية غير المسبوقة في تاريخ هيئة (تي إتش دبليو).

وفي إشارة إلى الزلزال المدمر في المغرب، قالت لاكنر: "لكن يجب قبول المساعدة" حيث كان عاملو الإغاثة التابعون للهيئة على استعداد للسفر إلى المغرب لكن حكومة الرباط لم تطلب مساعدة الأطقم الألمانية.

ويمكن للهيئة أن تعتمد على ما يزيد عن 4000 معاون متطوع لإنجاز المهام الخارجية.

وقالت رئيسة الهيئة: "نرى بوضوح تام تأثيرات أوضاع جيوسياسية أي أزمات وصراعات وكذلك أيضا التغير المناخي"، لافتة إلى أن الهيئة ليس لها أطقم في أوكرانيا على سبيل المثال وإنما تنقل المساعدات إلى الحدود "فنحن لا نرسل معاونينا إلى أوضاع تسودها الحروب".