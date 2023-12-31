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تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع مديرية أمن دمياط من كشف غموض مقتل عامل خلال مشاجرة في دمياط.

والبداية عندما تلقى مركز شرطة فارسكور بمديرية أمن دمياط، بلاغا من مستشفى باستقباله عاملا مقيما بدائرة المركز، مصاب بجرح نافذ وتوفي عقب وصوله أثناء إسعافه.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين المجني عليه وعامل، تعدى خلالها الأخير عليه بسكين مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته وذلك لخلافات مالية بينهما.

وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية للأمن العام ومديرية أمن دمياط، من ضبطه والأداة المستخدمة.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات.