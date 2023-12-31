قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال هو الذي سيحكم غزة، مدعيا أن القطاع سيكون منزوع السلاح.



ونقلت صحيفة «يسرائيل هايوم» العبرية، مساء الأحد، عن نتنياهو قوله إن الموعد المحدد لمناقشة اليوم التالي للحرب على غزة يأتي عندما ينزع السلاح من القطاع، مضيفا: «لن تكون هناك قوة إلا إسرائيل، لكونها القادرة على القيام بذلك».



وتابع: «حينما تكون إسرائيل وحدها القادرة على ذلك ويتم نزع سلاح الفلسطينيين من القطاع، سيتم طرح مناقشة اليوم التالي للحرب على غزة».



كما تحدث نتنياهو، عما سمّاها «أخلاقية الحرب» التي يشنها جيش الاحتلال في غزة، وقال: «سنواصل حربنا الدفاعية التي لا مثيل لعدلها وأخلاقيتها»، زاعما أن جيش الاحتلال يتصرف بأكبر قدر ممكن من الأخلاقيات في قطاع غزة.



ورفض نتنياهو، اتهامات جنوب إفريقيا للدولة العبرية أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب إبادة ضد الشعب الفلسطيني.



وادعى أن الجيش يبذل كل ما بوسعه لتفادي إصابة مدنيين، فيما تفعل حماس كل ما أمكنها لإلحاق الأذى بهم وتستخدمهم دروعا بشرية، وفق زعمه.



يُشار إلى أن الحرب التي يصفها نتنياهو بالأخلاقية، مستمرة منذ 85 يوما، وأسفرت عن 21 ألفا و822 شهيدا، فيما وصل عدد المصابين إلى 56 ألفا و451 إصابة.



وهذه الحصيلة غير مشمولة بآلاف المفقودين تحت الأنقاض الذين يُرجح استشهادهم.



كما أن هذه الحرب تخللها ارتكاب جيش الاحتلال 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 150 شهيدا و286 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.