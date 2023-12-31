أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، نجاح طلاب الجامعة في تحرير 5939 مواطنًا ومواطنة من الأمية، بدورة أكتوبر 2023، من خلال الفصول التي تعاقدوا عليها بإدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار؛ ليصبح إجمالي عدد المواطنين الذين تم تحريرهم من الأمية من قبل طلاب جامعة المنوفية منذ عام 2014، وحتى الآن 72 ألفًا و737 مواطنًا ومواطنة بمختلف قرى ومراكز محافظة المنوفية، وخارج المحافظة.

وأضاف "القاصد"، أن الجامعة حصلت على المركز السادس على مستوى الجامعات الحكومية بدورة أكتوبر 2023، وفق البيان الإحصائي الذي أعدته الهيئة العامة لتعليم الكبار.

كما أشاد رئيس جامعة المنوفية، بإنجازات الجامعة، مثمنا الدور الإيجابي لطلاب الجامعة في المبادرة الرئاسية "مصر بلا أمية"، الذي يأتي ضمن أنشطة مبادرة حياة كريمة، ودعم جهود الدولة في ظل توجيهات القيادة السياسية لتحسين مستوى جميع الخدمات المقدمة للقرى الأكثر احتياجا، والتأكيد على محو الأمية كونها تمثل قضية قومية يجب مواجهتها والقضاء عليها.

ولفت إلى أن الجامعة تعمل جاهدة على تقديم كل أوجه الدعم لطلاب الجامعة للقيام بدورهم تجاه هذه القضية المهمة التي تأتي ضمن أولويات العمل الجامعي خلال الفترة القادمة، وذلك في إطار المسئولية الاجتماعية والوطنية للجامعة تجاه الوطن وتوجهات وزارة التعليم العالي.

من جانبه أضاف الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، أن الجامعة من أوائل الجامعات التي شاركت في مبادرة قرى بلا أمية، بالإضافة إلى مشاركة الطلاب في القوافل المتكاملة التي نظمتها الجامعة للقرى لمحو أمية الأهالي، موجها الشكر لمركز تعليم الكبار ولجميع الكليات المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار.