أعربت الفنانة حورية فرغلي، عن شعورها بالرضا التام بقضاء الله والقدر إزاء ما واجهته من أزمات خلال الآونة الأخيرة، قائلة: «دائما مستبشرة خير إن ربنا أكيد هيعوضني بالأحسن.. ومش زعلانة».

وأشارت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس» مساء السبت، إلى اقتصار دائرة علاقتها على عدد محدود من الأصدقاء، قائلة: «اتعلمت من درس الحادثة، قبلها كان بجانبي ناس كثير وفجأة الجميع اختفى، ومحدش افتكر يرفع سماعة التليفون».

وكشفت عن تلقيها سيناريو للمشاركة بأحد مسلسلات موسم دراما رمضان المقبل، إلى جانب المشاركة كذلك بأحد الأفلام في غضون أسبوع، قائلة: «اتعرض عليا مسلسل في رمضان، والفيلم مع شركة إنتاج جديدة في إسكندرية مع مخرج فائز بجائزة مهرجان إسكندرية للقصة القصيرة».

ولفتت إلى فك الارتباط مع الشركة المسئولة عن إدارة حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي على مدار السنوات الثلاث الماضية، مبدية شعورها بالندم إزاء تجاهلها من جانب جهات الإنتاج في أعقاب الحادث.

وأعربت عن تفاؤلها بالعودة مجددا إلي المجال الفني، قائلة: «أنا بصلي وبدعي ربنا نفسي أقدم (أميرة ذات الهمة) و (حتشبسوت) وبعدها أموت، 2010 وحتى أيام قبل الحادث؛ كان كل سنة مسلسلين برمضان، وفجأة أصبحت غير موجودة».

وردت على تساؤل بشأن خطوة الإقبال على الارتباط، قائلة: «أنا عندي 47 سنة وأجريت عملية استئصال رحم من شهرين، ربنا حرمني من الأمومة وبصراحة محدش أتقدم لي، أنا طول عمري متعودة أعيش لوحدي».