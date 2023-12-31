وزير الثقافة الأسبق: برنامج فريد زهران لو طُرح بالثمانينيات كان اتقبض عليه

وزير الثقافة الأسبق: الحرب الإسرائيلية على غزة هدفها التهجير إلى سيناء وليس حماس

قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن تجربة الانتخابات الرئاسية 2024؛ نقلة إلى مرحلة جديدة من الديمقراطية في مصر.

وأشار خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، إلى طرح المرشح الرئاسي السابق فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي «أفكار لو قيلت منذ عشرين عاما؛ لكانت تسببت حينها بمشكلة».

وتابع: «أن يصرح المرشح السابق فريد زهران بهذا البرنامج والتصريحات ببرامج تلفزيونية بما في ذلك محطات تابعة للشركة المتحدة، عندنا ناس اتقبض عليها في السبعينيات والثمانينيات؛ لأنهم أدلوا بهذا التصريحات» حسب قوله.

وأضاف أن فتح المجال العام أمام حرية الرأي والتعبير وطرح التوجهات الأخرى المغايرة علنا أمام الرأي العام وحصول المرشح على كتلة تصويتية تقارب 2 مليون صوت يؤشر إلى مرحلة جديدة من النضج والديمقراطية الحقيقة لدى الدولة، معقبا: «لم يعد هناك أية مبرارات للخوف».

وأشار إلى طرح بعض الآراء المناصرة للدولة في أعقاب إعلان الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة طرح رؤية تتبنى «دعوة الرئيس السيسي إلى إعلان الأحكام العرفية وعدم جدوى إجراء الانتخابات الرئاسية؛ بسبب مرور الدولة تقريبا بحالة حرب».

وأوضح أن القيادة السياسية نجحت خلال المرحلة السابقة في إحداث التنمية بمختلف قطاعات الدولة بالتزامن مع القضاء على خطر الإرهاب، مضيفا أن الهدف الرئيسي من الحرب الإسرائيلية ليس حماس؛ بل تنفيذ مخطط التهجير القسري «الترانسفير» إلى سيناء.