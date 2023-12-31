زعيم كوريا الشمالية: لم نعد نسعى إلى إعادة التوحيد مع الجنوب

بددت القيادة المعزولة إلى حد كبير في كوريا الشمالية، الآمال بشأن حدوث تقارب مع الجنوب في عام 2024، حيث قال الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج-أون، إنه لم يعد يسعى إلى إعادة توحيد شبه الجزيرة الكورية.

وقال كيم في ختام اجتماع حزبي، اليوم الأحد، إن بيونج يانج لم تعد تهدف إلى إعادة التوحيد مع الجنوب، وهو هدف مشترك منذ فترة طويلة للكوريتين.

والبلدان في حالة حرب من الناحية الفنية، حيث انتهت الحرب بينهما، في الفترة بين 1950 و1953، بهدنة دون توقيع معاهدة سلام.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن كيم قوله: "لا يجب أن نعيد الخطأ من جديد بشأن رؤيتهم كنظير للمصالحة والوحدة، حيث أعلنت كوريا الجنوبية أننا عدوها الرئيسي".