المقاومة الإسلامية في العراق تجدد قصف قاعدة أمريكية بسوريا

جددت "المقاومة الإسلامية في العراق"، اليوم الأحد، قصفها قاعدة للقوات الأمريكية بطائرة مسيرة داخل الأراضي السورية.

وقالت في بيان صحفي، إنها قصفت قاعدة الرميلان المحتلة في سوريا بواسطة الطيران المسيّر في إطار نهجها باستهداف قوات الاحتلال الأمريكي ردا على العدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدة موقفها بالاستمرار في دك معاقل العدو.

وتواصل "المقاومة الإسلامية في العراق"، قصف القواعد العسكرية في كل من العراق وسوريا لاستهداف القوات الأمريكية المتمركزة بهذه القواعد، حيث تجاوز عدد الضربات أكثر من 100 ضربة، إضافة إلى ضربات لاستهدفت مصالح إسرائيلية في البحر الأبيض المتوسط والعراق وداخل إيلات منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق، سمع دوي انفجارات عنيفة ناجمة عن هجوم بدفعتين متتاليتين من المسيرات والصواريخ، استهدف قاعدة "خراب الجير" الأمريكية بريف رميلان، بشرق سوريا.

ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم، ردت القوات الأمريكية بالتصدي للمسيرات وأسقطت عددا منها، ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية، وسط تحليق للمقاتلات الحربية التابعة لقوات "التحالف الدولي" في سماء المنطقة.

وبحسب المرصد، تعرضت القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية منذ تاريخ 19 أكتوبر الماضي لـ67 هجوما.

وتتعرض القواعد الأمريكية في مناطق شمال شرق سوريا الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لاستهداف يومي بواسطة القذائف الصاروخية والطائرات المسيرة منذ إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

وتنتشر في سوريا تسع قواعد أمريكية، الأولى في منطقة التنف بريف حمص الشرقي، واثنتان في ريف دير الزور، وست في محافظة الحسكة.