أظهرت لقطات مصورة، إقدام دبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي على هدم مقبرة ودهس جثث فلسطينيين في مدينة غزة شمالي القطاع.



وبيّنت المشاهد التي التقطت من محيط مستشفى الأهلي العربي المعمداني (خارج عن الخدمة جراء العدوان)، جثثا متناثرة على قارعة الطريق.







ومع بلوغ الحرب على غزة يومها الـ85، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، حصيلة جديدة للعدوان الإسرائيلي.



وقال بيان لـ صحة غزة، طالعته «الشروق»، اليوم الأحد، أن حصيلة ضحايا العدوان الاسرائيلي ارتفعت إلى 21 ألفا و822 شهيدا، فيما وصل عدد المصابين إلى 56 ألفا و451 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.