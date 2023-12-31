أعرب الفنان علاء مرسي، عن سعادته البالغة بتجربة المشاركة في فيلم «أبو نسب» مع المخرج رامي إمام وشقيقه الفنان محمد أمام، قائلا: «سعدت جدا بمعرفتي برامي على المستوى الإنساني والفني».

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «90 دقيقة» المذاع عبر شاشة «المحور» مساء السبت، إلى حرصه على متابعة الفنان محمد إمام منذ انطلاقة مشواره الفني، قائلا: «اكتشفت من خلال تجربتي معاه في أبو نسب إني أمام زعيم صغير بيكبر مع كل عمل جديد بيقدمه».

وأوضح أن المخرج رامي إمام استطاع أن يبتدع شخصية جديدة مغايرة عن الأوجه السابقة التي ظهر بها محمد إمام بكل أفلامه خلال الفترة الأخيرة، قائلا: «محمد يحاول طوال الوقت أن يسير على خطى الزعيم عادل إمام؛ ولكن بتركيبة وذوق خاص كان السبب في نجاحه».

وحول أسباب نجاح الفيلم بدور العرض السينمائي مؤخرا، قال «فيلم عائلي وقصة بسيطة جرى تناولها بحرفية شديدة تصل إلى القلوب مباشرة دون مغالاة أو استخفاف في الكوميدي أو الأكشن، علاوة على حضور محمد إمام مع جمهور السينما وخاصة الشباب».

واختتم معربا عن اعتزازه بمشاركته الفنان محمد إمام، قائلا:«مشاركتي في أبو نسب مع محمد إمام ستكتب في تاريخي».

وتصدر «أبو نسب» المركز الأول في شباك تذاكر أفلام رأس السنة حيث وصل إجمالي إيراداته إلى 12 مليونا و 563 ألف جنيه.

ويشارك في الفيلم الفنانون محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي.