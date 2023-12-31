سيطرت الأحداث المأساوية التي تشهدها غزة على منصات التواصل الاجتماعي والإعلام، وأيضاً الأغاني، فهي أسرع منتج فني يمكن تنفيذه خلال الأزمات الكبرى، وقد برزت كثير من الأغنيات الداعمة للقضية الفلسطينية، بعضها قديم مثل الأغنية السويدية Leve Palestine أو أغاني حديثة تم إنتاجها عربياً، نتعرف على بعضها..

- راجعين

هي أغنية تجمع فيها عدد ضخم من مغني الراب العرب، وضم المسار الغنائي الذي تبلغ مدته 8 دقائق تقريبًا 25 فنانًا عربيًا من 10 دول مختلفة، هي، مصر، والأردن، وتونس، والمغرب، وليبيا، والسعودية، واليمن، والكويت، والسودان، وفلسطين، يغنون كلاً بطريقته الخاصة، على خلفية درامية من لقطات ومشاهد من الدمار الذي لحق بقطاع غزة، يقدمها المنتج الأردني ناصر البشير، إلى جانب المصريين مروان موسى وعمرو الشوملي.

ومن بين هؤلاء اثنين من أكبر نجوم الهيب هوب في العالم العربي، عفروتو ومروان بابلو من مصر، بالإضافة إلى النجم الأردني عصام النجار، والمغنية وكاتبة الأغاني السورية غالية شاكر، والمغنية التونسية بالتي، بمشاركة أمير عيد، أحد أعضاء فرقة كايروكي المصرية الشهيرة.

في أجزاء من الأغنية يقول المؤدون:

مفتاح البيت بقلبي.. وأنا راجع وبإيدي ولدي

ولو كل العالم كان ضدي.. أنا راجع يا بلادي راجع

- تلك قضية

طرح فريق كايروكي الموسيقي أغنية تلك قضية، والتي توضح ازدواجية المعايير الغربية في التعامل مع القضية الفلسطينية، وهي من تأليف الشاعر مصطفى إبراهيم، وغناها أمير عيد، ومن ألحان كايروكي.

وأطلقت الأغنية عبر قناتهم الرسمية على موقع يوتيوب، وأطلق إبراهيم القصيدة في مطلع شهر نوفمبر، وهي تزاوج بين العامية والفصحى.

واختارت الفرقة بوستر الأغنية عملا فنيا للفنان محمد مصطفى، يحمل صورة تمثال الحرية ذو وجهين، الوجه الأصلي له المعبر عن الحرية والعدالة والديمقراطية، التي روجت لها أمريكا، ومن الظهر تبدو سيدة التمثال في صورة شيطان، في إشارة واضحة لازدواجية المعايير في أمريكا وباقي الدول الغربية وتجاهلهم حقوق الشعب الفلسطيني.

وتقول أجزاء من كلمات الأغنية:

ينقذ في سلاحف بحرية.. يقتل حيوانات بشرية.. تلك قضية وتلك قضية

كيف تكون ملاكا أبيض؟

يبقى ضميرك نص ضمير.. تنصف حركات الحرية.. وتنسف حركات التحرير

وتوزع عطفك وحنانك.. ع المقتول حسب الجنسية.. وتلك قضية وتلك قضية

- دعها تمطر

أطلق مغني الراب الغزاوي عبدالرحمن الشنطي، البالغ من العمر 15 عامًا والمعروف باسم "إم سي عبد"، أغنية "دعها تمطر" باللغة الإنجليزية، محاولاً وصف الحياة في قطاع غزة فيظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها السكان هناك، وقد انتقل عبد إلى لوس أنجلوس في وقت مبكر من عام 2023 لتطوير موسيقاه.

ومن كلماتها:

أريد أن أتصل بأمي .. أتمنى أن تشحن هاتفها

أتمنى ألا يكون أخي وحيدا

أتمنى أن يكبروا في يوم من الأيام

هذه إبادة جماعية.. لكن هذه المرة يتم بثها على التلفاز

لا تصدق كل ذلك كما ترى.. لأنهم يكذبون

- غصن الزيتون

أجهشت المغنية الفلسطينية التشيلية إلينا الجمهور بالبكاء عند أدائها الأغنية خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في مصر في شهر ديسمبر الجاري.

وتتحدث أغنية "غصن الزيتون" عن عجز أولئك الذين يشاهدون المأساة تتكشف من بعيد، وتقول كلماتها:

الكلمات ليست كافية ماذا يمكنني أن أقول

لقد جفت دموعي وانكسر قلبي / أنا بعيد ولكني أصلي من أجلك

وأنا أرسل السلام على غصن الزيتون / في أرض السلام مات السلام / والعالم ينام على طفل مجروح

ولدت إليان مرجية، اسم الشهرة إلينا، عام 2002 في مدينة الناصرة لعائلة مسيحية فلسطينية تشيلية، بدأت الغناء في سن السابعة، وفي سن 15 عامًا انتقلت مع عائلتها إلى سان دييجو، واستقرت في النهاية في لوس أنجلوس، حيث بدأت مسيرتها الموسيقية.

- يا فلسطين يا فلسطين

هي أغنية للمغني الأمريكي الشعبي سيث ستاتون واتكينز، وقد كتبها ولحنها مستندا إلى لحن أيرلندي متمرد، وتحاول الأغنية رواية قصة سرقة الأرض الفلسطينية منذ عام 1948، وكتب واتكينز إنه اضطر إلى كتابة الأغنية ردًا على عدد الشهداء أثناء العدوان الإسرئيلي: "لقد رأيت لقطات لا أستطيع أن أتجاهلها وأنا أبكي على الشهداء وكل من ما زالوا يعانون".

وكتب تعليقا مطولاً على صفحته الرسمية على يوتيوب، في الوصف الخاص بالأغنية، جاء في جزء منه: "يمكنك أن تختار أن تنظر في الاتجاه الآخر، لكن لا يمكنك أبدًا أن تقول مرة أخرى أنك لا تعرف، ويليام ويلبرفورس، لقد استخدمت الولايات المتحدة مرة أخرى حق النقض (الفيتو) ضد تعديل لقرار الأمم المتحدة بشأن غزة يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار وامتنعت عن التصويت لصالح قرار تحييد يدعو إلى زيادة المساعدات ولكن ليس وقف إطلاق النار، أكثر من 20 ألف مدني فلسطيني استشهدوا في غزة خلال الـ77 يومًا الماضية".

وأضاف، "يرجى متابعة الصحفيين والمراسلين الشجعان على الأرض في غزة للحصول على التحديثات اليومية والدليل المباشر على العديد من جرائم الحرب المنسوبة لإسرائيل، مثل معتز وبيسان وأحمد حجازي وهؤلاء ليسوا سوى عدد قليل من الواقع".

جزء من الأغنية:

في عام 1948، تم طرد السكان الأصليين

من أرض الأجداد

وقصفت منازلهم ومدنهم

من الخونة والبريطانيين

على يد الجيش الصهيوني الاستيطاني

يا فلسطين يا فلسطين

نسمع نداءكم اليائس

شعبك يمكن أن يكون حرا