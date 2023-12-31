أصدرت وحدة الدراسات الإيرانية بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، عدد ديسمبر من دورية "حالة ايران" تتضمن حصاد إيران لعام 2023، واستشراف العام الجديد .

يتناول العدد الجديد، كيف عملت إيران على مواجهة التحديات الداخلية والعقوبات الأمريكية بتحقيق نجاحات دبلوماسية تمثلت في تنفيذ سياسة التوجه شرقًا ودبلوماسية الجوار، ومع ذلك ما زالت أهم القضايا بينها وبين الغرب عالقة دون حل.

كما يحاول العدد الجديد من دورية "حالة إيران" لعدد ديسمبر، استشراف وضع إيران خلال عام ٢٠٢٤ داخليًا على المستويين العسكري والاقتصادي، وكذلك مسار تحركها الإقليمي والدولي في الدوائر الحيوية لها مثل الولايات المتحدة و روسيا و الصين و أفريقيا، فضلا عن التعرف على أهم اهتمامات الإعلام الإيراني داخليًا وخارجيًا.