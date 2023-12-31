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رئيس الجزائر: عام 2024 سيكون مليئا بالإنجازات

الجزائر - د ب أ
نشر في: الأحد 31 ديسمبر 2023 - 11:58 م | آخر تحديث: الأحد 31 ديسمبر 2023 - 11:58 م

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء اليوم الأحد، وهو يخاطب شعبه، إن عام 2024 سيكون مليئا بالإنجازات تخطو بها الجزائر خطوات هامة نحو مسار البلدان المتقدمة.

وذكر تبون، في كلمة له هنأ فيها الشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة: "نودع اليوم سنة 2023 التي كانت غنية بالإنجازات والتي خاض فيها وطننا المفدى بفضل شعبه العزيز خطوات ممتازة في طريق النمو والتقدم في مخلف القطاعات".

ودعا تبون كل الجزائريات والجزائريين كل في موقعه إلى مواصلة كافة الجهود للرقي بالجزائر إلى مقامات أكبر.

ورصدت الجزائر موازنة بأكثر من 110 مليارات دولار لعام 2024، مما يجعلها الأضخم في تاريخ البلاد.

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