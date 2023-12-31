أجهزة الداخلية تنتشر لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الميلاد ورأس السنة

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قامت أجهزة وزارة الداخلية، بتفعيل الخطة الأمنية الخاصة لتأمين احتفالات المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية من خلال الانتشار الأمني المُكثف بالمحاور والميادين وبمحيط المنشآت الهامة ودور العبادة، واستخدام التقنيات الحديثة لمتابعة الحالة الأمنية والتصدي الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو أجواء الاحتفالات.

وشملت الخطة الأمنية تعيين الارتكازات والنقاط الأمنية وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بالمحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية، وخدمات الشرطة النسائية المشاركة في عمليات الفحص والتأمين، والاستعانة بعناصر شرطية من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتمشيط مُحيط المنشآت.

وشددت على التواجد الميداني لجميع المستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية والتأكيد على أهمية مراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية.

وأكدت وزارة الداخلية، مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنون بأجواء الاحتفالات، وتهيب بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان بما يحقق أمن المواطنين.

ويأتي ذلك تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة؛ استعدادا لاستقبال احتفالات المواطنين بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية لعام 2024م.