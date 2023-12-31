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وزير الدفاع التركي: عام 2023 أسطوري في مكافحة الإرهاب

أنقرة - (د ب أ)
نشر في: الأحد 31 ديسمبر 2023 - 3:01 م | آخر تحديث: الأحد 31 ديسمبر 2023 - 3:01 م

قال وزير الدفاع التركي، يشار جولر، إن "النجاح الأسطوري" الذي حققه الجنود الأتراك في مكافحة الإرهاب خلال عام 2023، قضى على قدرة تنظيم "حزب العمال الكردستاني" لإحراز أي تقدم.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الأحد، عن جولر، قوله في خطاب مكتوب بمناسبة العام الجديد، إن "تركيا تشهد أنجح فترة في تاريخها في مكافحة الإرهاب".

وأشار إلى أن "الإرهابيين الذين لا قبل لهم بالجنود الأتراك، والمحكومين باليأس، أمسوا ينازعون الموت".

وأكد أن "العمليات ضد الإرهابيين الملطخة أيديهم بالدماء، ستستمر حتى يندثروا من المنطقة، وستتواصل بفعالية متزايدة وضغط مكثف ونهج هجومي".

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