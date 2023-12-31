ولاية أوريجون الأمريكية تشهد تجربة جديدة لمواجهة مشكلات الصحة العقلية للأطفال والشباب

شهد العام الماضي سلسلة من العناوين الكئيبة عن الصحة العقلية للأطفال.



وفي حقيقة الأمر يعاني الأطفال والمراهقون في الولايات المتحدة من مستويات مرتفعة من الاكتئاب والقلق، وهناك ارتفاع في معدلات الانتحار، واضطرابات الأكل.



وتقول ليزا جارفيس، وهي كاتبة أمريكية متخصصة في التكنولوجيا الحيوية والرعاية الصحية وصناعة الأدوية، في تقرير نشرته وكالة بلومبرج للأنباء، إن هناك الآن ما يدعو للتفاؤل: تجربة طموحة في ولاية أوريجون الأمريكية يمكن أن تحدد الطريق صوب حل جديد.



وتم قضاء فترة كبيرة من العامين الماضيين في محاولة تحليل الأسباب الجذرية للإحصاءات المروعة بدلا من مناقشة ما ينبغي عمله بشأنها، رغم أنه كان هناك بعض التغيير الإيجابي، فقد شكلت التوجيهات الجديدة التي توصي بمراقبة واسعة النطاق لقلق واكتئاب الأطفال، بداية جيدة، وكذلك كان استثمار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في المساعدة من أجل وجود اتصال أفضل للعائلات بالخدمات الصحية والسلوكية.



وقامت عدة ولايات بتوسيع نطاق التدريب للموجهين، وحسنت من إمكانية التواصل عن بعد مع الخدمات الصحية.



وتوضح جارفيس أنه رغم ذلك لا تستطيع كل هذه الأمور مواجهة مشكلة أساسية بشكل كامل: فعدد الأطفال الذين يحتاجون للمساعدة يفوق عدد أفراد الأجهزة المتاحة لتقديم خدمات الصحة العقلية، إذ أن عدد العاملين في هذا المجال لم يرتفع، على الرغم من الطلب المتزايد عن أي وقت مضى.



وكشفت دراسة في عام 2019، وقد استعانت ببيانات من المسح العام لصحة الأطفال، أن حوالي نصف الأطفال الذين كانون يعانون من اضطراب الصحة العقلية لم يتلقوا أي علاج، ومن المحتمل أن يكون النقص أكثر سوءًا الآن.



وذكرت جارفيس، أن الطبيبة في مجال علم النفس الإكلينيكي الخاص بالأطفال كاتي ماكلوجلين قالت لها: "نحن بحاجة إلى تجربة شيء جديد، شيء مختلف تماما عما اعتدنا عمله، والذي من الواضح أنه لا يحقق نجاحا".



وهذا ما بدأته تجربة ولاية أوريجون، فقد تركت ماكلوجلين مؤخرا هارفارد لتصبح المدير التنفيذي لمعهد بالمر للصحة السلوكية للأطفال، والذي بدأ عمله بجامعة أوريجون في عام 2022 بهدف سرعة زيادة عدد العاملين من خلال توفير نوع جديد من أجهزة توفير خدمات الصحة العقلية.



وساعد في نجاح هذا الجهد الهبة التي بلغت 425 مليون دولار والتي قدمتها كوني بالمر، المشاركة في تأسيس مجموعة بالمر التي تدعم جهود رعاية الأطفال والأسر، وستيف بالمر، الرئيس التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت.



وسوف يقوم إخصائيو الصحة السلوكية للأطفال من خريجي المعهد بالعمل وسط مجتمع معين للتعرف على الأطفال الذين يعانون، ويقدموا خدمات موجزة ومبكرة لمساعدتهم.



وخلال العامين الأخيرين من الدراسة، سوف يحصل الطلاب المسجلون في معهد بالمر على تدريب عملي مكثف على الخدمات التي يتم تقديمها على أساس الأدلة، وسوف يحصلون على خبرة في المدارس الابتدائية والعليا بمنطقة بورتلاند في بادىء الأمر، ومن الممكن لاحقا الالتحاق بالعمل في عيادات أطباء الأطفال أو المراكز المجتمعية أو رياض الأطفال، ليصبحوا جاهزين عند تخرجهم للإنطلاق إلى ميدان العمل.



وهؤلاء الطلاب لن يحلوا محل مستشاري الطب النفسي أو الأطباء النفسيين المتخصصين في المدارس، ولكن في أي عالم نموذجي، يمكن أن يؤدي التدخل السريع المختصر إلى تجنب حاجة بعض الأطفال للمزيد من الرعاية المركزة، وبذلك تكون هناك فرصة للأشخاص أصحاب الشهادات الأعلى للتركيز على من يحتاجونهم أكثر من غيرهم.



وتؤكد جارفيس أن هناك سببا جيدا يدعو إلى الاعتقاد بأن تجربة أوريجون سوف تنجح، حيث إن معهد بالمر يخلق أساسا وضعا جديدا، وقد واجه بعض التحديات ليشق طريقه، وإذا ما نجحت التجربة، فربما يدفع ذلك مؤسسات علمية أخرى إمكانية إلى أن تحذو حذوه.