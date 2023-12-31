واصلت إدارة المجازر بمديرية الطب البيطري في دمياط، المرور على مجازر المحافظة، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة اللحوم المعروضة للمواطنين.



وأوضح الدكتور إيهاب شكري، مدير عام الطب البيطري بدمياط، في بيان له اليوم الأحد، أن الدكتورة دينا طلعت العيسوي، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، والدكتور عماد حمدي، مدير إدارة الوقاية، والدكتور رحاب سلامة، رئيس قسم المجازر بإدارة المجازر، أجرت زيارة لمجزر دمياط، وبعض المجالس المحلية، لبحث سبل التعاون، وتذليل العقبات التي تواجه المجازر.

وشدد "شكري"، على أن ذلك يأتي في إطار الجهود المستمرة للوصول إلى أفضل الخدمات المقدمة، والحفاظ على صحة المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتورة منال عوض.