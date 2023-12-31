 لسلامة المواطنين.. شن حملات من الطب البيطري بدمياط على المجازر - بوابة الشروق
الأحد 31 ديسمبر 2023 9:38 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

لسلامة المواطنين.. شن حملات من الطب البيطري بدمياط على المجازر

حلمي ياسين
نشر في: الأحد 31 ديسمبر 2023 - 9:33 م | آخر تحديث: الأحد 31 ديسمبر 2023 - 9:33 م

واصلت إدارة المجازر بمديرية الطب البيطري في دمياط، المرور على مجازر المحافظة، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة اللحوم المعروضة للمواطنين.

وأوضح الدكتور إيهاب شكري، مدير عام الطب البيطري بدمياط، في بيان له اليوم الأحد، أن الدكتورة دينا طلعت العيسوي، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، والدكتور عماد حمدي، مدير إدارة الوقاية، والدكتور رحاب سلامة، رئيس قسم المجازر بإدارة المجازر، أجرت زيارة لمجزر دمياط، وبعض المجالس المحلية، لبحث سبل التعاون، وتذليل العقبات التي تواجه المجازر.

وشدد "شكري"، على أن ذلك يأتي في إطار الجهود المستمرة للوصول إلى أفضل الخدمات المقدمة، والحفاظ على صحة المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتورة منال عوض.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك