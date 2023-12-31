إيران: سنرد بقوة على أي مغامرة من الكيان الإسرائيلي

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قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن إيران "سترد بقوة وبحزم على أي مغامرة أو اعتداء من الكيان الإسرائيلي".
وتابع: "لا يمكن اعتبار توقيف السفن الصهيونية بالبحر الأحمر تهديدا بينما يسمح لإسرائيل بارتكاب جرائم بغزة".