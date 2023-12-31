وضعت حركة حماس، خيارين أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع بلوغ العدوان على غزة يومه الـ85.

وقال القيادي في حماس عزت الرشق، بحسب بيان صادر عن الحركة، اليوم الأحد: «أمام نتنياهو خياران؛ إما أن يرضخ للمقاومة فيحاكمه بنو جلدته، أو أن يواصل الحرب فيحاكمه رجال القسام».

وشدد على أن نتياهو يواصل القتال بجيش مهزوم يذوق أصناف الموت كل لحظة على أرض غزة، وجمهور منقلب عليه بعد أن بات لا يحتمل كذبه المتواصل.

وأضاف أن نتنياهو تحدث عن شروط حماس التي لا يمكنه قبولها، مقرّا أن المقاومة الآن هي من تشترط، هي صاحبة اليد العليا في الميدان.

وتابع: «المقاومة ستنهيه ثم ستنهي الاحتلال برمته.. سيرضخون وسوف تنتصر غزة قريبا بإذن الله».

واستكمل: «أمام سيل الدماء والتضحيات والصمود الذي قدمه شعبنا الفلسطيني، لابد من وقف العدوان أولا وقبل كل شيء..وإن الهدن المؤقتة والمجتزأة صارت وراءنا».

وزاد قائلا: «لن يقبل شعبنا بأقل من كسر كل القيود ليعيش الحرية الكاملة التي تليق بتضحياته.. أليس الصبح بقريب؟».

ومع بلوغ الحرب على غزة يومها الـ85، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، حصيلة جديدة للعدوان الإسرائيلي.

وقال بيان لـ صحة غزة، طالعته «الشروق»، اليوم الأحد، أن حصيلة ضحايا العدوان الاسرائيلي ارتفعت إلى 21 ألفا و822 شهيدا، فيما وصل عدد المصابين إلى 56 ألفا و451 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.