كشف تقرير رسمي إسرائيلي، الأحد، أن اسم «محمد» كان أكثر الأسماء انتشارا في دولة الاحتلال خلال العام الماضي 2022.



وبحسب الجهاز المركزي الإسرائيلي للإحصاء، كان «محمد» هو الاسم الأكثر شيوعا بين المواليد الذكور عام 2022، حيث تم تسمية 2418 بهذا الاسم، حسبما نقلت وكالة الأناضول عن صحيفة معاريف العبرية.



وكان «آرئيل» ثاني أكثر اسم شائع بعد محمد، في العام ذاته، حيث أطلق على 2088 طفلا في إسرائيل.



وحل اسم «يوسف» في المركز الثالث، حيث تم إطلاقه على 2007 مولودين في إسرائيل من بينهم 1250 يهوديا، و680 مسلما، و24 درزيا، و15 مسيحيا.



وفيما يتعلق بالفتيات اليهوديات، كان الاسم الأكثر انتشارا في إسرائيل عام 2022 هو «أبيجايل» وتم تسمية 1284 فتاة به، حيث ارتفع من المركز الثالث عام 2021 إلى المركز الأول، محتلا مكان «تمار»، الذي حل في المركز الثاني بـ 1147 تسمية.



ويبلغ عدد سكان إسرائيل، 9.795 مليون نسمة، يمثل السكان الفلسطينيون (عرب 48) نحو 21 بالمئة منهم، وفق آخر إحصاء رسمي.